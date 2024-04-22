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Dünya
AA 22.04.2024 11:53

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da iki günde 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da son iki gün içinde 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da iki günde 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'ün yanı sıra El Halil, Cenin, Beytullahim, Kalkilya, Nablus ve Tubas kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda son iki günde 25 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 425'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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