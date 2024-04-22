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Dünya
İHA 22.04.2024 13:26

Çin’de sel ve toprak kayması

Çin'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 6 kişi yaralanırken, 11 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou şehirlerinde en az 82 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Çin’in Güney kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

Guangdong eyaleti başta olmak üzere çok sayıda bölgeyi vuran sel ve toprak kaymalarında en az 6 kişi yaralandı.

Kayıp olarak kayıtlara geçen Shaoguan şehrindeki 6 kişi ile Qingyuan şehrindeki 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

82 bin 500 kişi tahliye edildi

Yetkililerin yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou şehirlerinde yaşayan en az 82 bin 500 kişinin tahliye edildiği belirtilirken, 36 yapının tamamen yıkıldığı, 48 yapının ise ağır hasar gördüğü kaydedildi.

Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde yaklaşık 19,4 milyon dolar zarar meydana geldiği ifade edildi.

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