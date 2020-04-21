TİKA Beyrut Ofisi, Lübnan'ın en yoksul bölgesi olarak bilinen kuzeydeki Akkar kentinde yer alan Halba Abdullah er-Rasi Devlet Hastanesi'ne 2 adet yenidoğan solunum cihazı temin etti.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, Halba Abdullah er-Rasi Devlet Hastanesi'ne temin edilen solunum cihazları ile bebek ölümlerinin azalmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

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Lübnan ile sağlık alanındaki iş birliği faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Aydın, geçen hafta COVID-19'la mücadele kapsamında Lübnan'daki 2 sağlık kuruluşuna çeşitli malzeme ve ekipman sağladıklarını kaydetti.

Halba Abdullah er-Rasi Devlet Hastanesi Müdürü Muhammed Hudrayn da Akkar halkı ve ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilere verdikleri sağlık hizmetine katkı sağlayacak bu destek için Türkiye hükümeti ve TİKA’ya teşekkür etti.

Yaklaşık 200 bini Suriyeli mülteci olmak üzere 700 binden fazla insana hizmet verdiklerini aktaran Hudrayn, kendilerine bugün teslim edilen yenidoğan solunum cihazları sayesinde ciddi bir eksikliğin giderildiğini söyledi.

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Akkar kentindeki tek devlet hastanesi olan Halba Abdullah er-Rasi Devlet Hastanesi'nin 105 yatak kapasitesi bulunuyor.