Fransa'nın Eyfel Kulesi'nin ardından en popüler mekanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Le Mont Saint Michel Manastırı, koronavirüs nedeniyle boş kaldı.

Yılda 2 milyondan fazla turist ağırlayan manastırın yer aldığı tepede şimdi, yerel sakinler dışında sadece martılar dolaşıyor.

Tek gelir kaynağı turizm olan adada, dükkan sahipleri zor durumda ve gelecek için endişeliler.