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Le Mont Saint Michel Manastırı martılara kaldı
Fransa'nın en gözde turistik mekanlarından Mont Saint-Michel Manastırı, koronavirüs nedeniyle boş kaldı. Tarihi mekanda şimdi martı sesleri hakim.
Fransa'nın Eyfel Kulesi'nin ardından en popüler mekanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Le Mont Saint Michel Manastırı, koronavirüs nedeniyle boş kaldı.
Yılda 2 milyondan fazla turist ağırlayan manastırın yer aldığı tepede şimdi, yerel sakinler dışında sadece martılar dolaşıyor.
Tek gelir kaynağı turizm olan adada, dükkan sahipleri zor durumda ve gelecek için endişeliler.
Etiketler: Le Mont Saint Michel Manastırı fransaSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 18:08
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