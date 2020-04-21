Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabında yer alan açıklamada, kıtada son 24 saatte yaklaşık bin 230 yeni vaka tespit edildiği, böylelikle virüsün bulaştığı kişi sayısının 23 bin 505'e yükseldiği bildirildi.

Kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 158'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 5 bin 833 olduğu ifade edildi.

Afrika kıtasında virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkeler Cezayir ve Fas olurken, en fazla vakanın görüldüğü ülkeler ise Güney Afrika ve Mısır oldu.