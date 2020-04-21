Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı'nda bir grup hükümeti protesto etti. Güvenlik güçlerinin eyleme müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Irak hükümetinden dün yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle 17 Mart'tan bu yana ticarete ve çalışma alanlarına getir ilen kısıtlamaların hafifletildiği duyurulmuştu.

Açıklamada sokağa çıkma yasağının da Ramazan ayında esnetileceği, bu kapsamda yasağın akşam 19.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtilmişti.