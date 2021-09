Etiyopya'da Nobel Barış Ödülü sahibi Abiy Ahmed'in Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı hızlı bir sonuç alınacağını vaat ederek askeri operasyon başlatmasının üzerinden 10 ay geçti ancak ülkede çatışmalar hala sürüyor.

Etiyopya ordusu, isyancı gruplar olarak adlandırdığı TPLF'ye karşı ilerleme sağlasa da Haziran 2021'de Tigray'ın başkenti Mekelle de dahil olmak üzere Tigray'ın çoğunu geri aldı ve ardından Abiy Ahmed insani ateşkes ilan etti.

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, Tigray'ın "fiili bir abluka" altında olması ve çatışmaların komşu bölgelere yayılması nedeniyle "yaklaşan bir felaket" konusunda uyarılarda bulundu.

Tigray krizi, insani, siyasi ve ekonomik açıdan Etiyopya'yı olumsuz etkiliyor.

Peki, bölgedeki insani durum nasıl?

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmaların merkezi konumunda bulunan 7 milyon nüfuslu Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor, bölgede yerinden olanların sayısı ise 2,1 milyon.

Tigray'dan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 63 bine ulaşırken, savaşın sıçradığı Amhara eyaletinde yerinden olanların sayısı 187 bini, Afar eyaletinde ise 140 bini buldu.

[Grafik: TRT Haber/Şeyma Özkaynak]

Bölgede kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı da 400 bin civarında.

Abluka nedeniyle temel hizmetlerin ulaşmadığı bölgede savaşı durduracak uluslararası bir ara buluculuk faaliyeti de yürütülmüyor. Tarafların ABD'nin yaptırım tehditlerinin ardından geri adım atıp atmayacağı bilinmiyor.

İnsani yardım tırları geri dönmüyor

Bölgedeki insani krizi azaltmak amacıyla Tigray eyaletine giren yüzlerce yardım tırının geri dönmemesi de yeni yardımları engelliyor ve insani krizi derinleştiriyor.

BM, temmuzdan bu yana 466 yardım tırından sadece 38'inin geri döndüğünü ve bu durumun insani yardımı engellediğini açıkladı.

[Grafik: TRT Haber/Şeyma Özkaynak]

Yaşanan insani krizle ilgili 28 Ağustos'ta açıklama yapan BM, bölgede insani bir felaket yaşandığına dikkati çekti.

Hükümet ve TPLF, bölgede gün geçtikçe derinleşen insani krizden birbirlerini sorumlu tutuyor.

Concerning. None of the 149 trucks in the convoy that reached #Mekelle #Ethiopia last week returned. Only 38 out of 466 trucks that entered #Tigray since 12 July returned. We need trucks to deliver lifesaving assistance to people in #Tigray. @OCHA_Ethiopia @WFP_Ethiopia pic.twitter.com/7SIPZpvItO