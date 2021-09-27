Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) şansölye adayı Olaf Scholz, bugün yaptığı açıklamada, seçim zaferinin ardından bir sonraki hükümeti yönetme yetkisine sahip olduğunu söyleyerek, Yeşiller ve Hür Demokratlarla koalisyon kurmaya çalışacağını söyledi.

Berlin'de partisinin genel merkezinde alkışlanan ve bir demet kırmızı beyaz çiçek takdim edilen Scholz, Angela Merkel'in muhafazakarlarının 16 yıllık iktidarından sonra muhalefete geçme zamanının geldiğini söylediğini söyledi.

Scholz, "Seçmenler çok net konuştu. Yeni hükümeti kimin kurması gerektiğini söylediler. 3 partiyi güçlendirdiler. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve FDP. Ülke vatandaşlarının verdiği açık yetki bu. Bu üçü bir sonraki hükümeti kurmalı" dedi.

Koalisyon şekli cumhurbaşkanı seçimini de etkileyebilir

Almanya'da gelecek yıl görev süresi sona erecek Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in bir kez daha seçilmesinde, kurulacak hükümetin etkili olması bekleniyor.

Buna göre SPD'nin liderliğinde bir hükümet kurulması durumunda, Steinmeier'in bir kez daha seçilme ihtimali yüksek olacak.

Ancak CDU/CSU'nun liderliğinde Yeşiller ve FDP ile hükümet kurulması halinde bu makamın, Yeşiller Partisinden bir kadın siyasetçiye verilmesi, Berlin'de konuşulanlar arasında yer alıyor.

Almanya'da uzmanlar yeni hükümetin kurulmasının aylar süreceğini ifade ediyor. 2017'de yeni hükümetin kurulması yaklaşık 6 ay sürmüştü. Yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümet, Başbakan Angela Merkel liderliğinde görevde kalacak.