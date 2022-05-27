48 yaşındaki anestezi uzmanı Omar Awan, 24 Şubat'ta Tesla Model S'nin park yolunda kontrolden çıkıp bir palmiye ağacına çarpması sonucu öldü.

Mahkeme belgelerine göre, kazaya tanık olan bir polis memuru hemen yardıma koştu.

Dava dosyasında polis memuru Awan'ın Tesla'nın kapılarını açmaya çalıştığını ancak kapıların otomatik olarak açılmadığı bilgisi verdiği paylaşıldı.

Otomobil üreticisinin web sitesinde, tasarımının bir parçası olarak elektrikli kapı kollarının "inanılmaz aerodinamik, tavizsiz estetik" amaçladığı yazıyor.

"Otomatik kapı kolları, yaklaşıldığında otomatik olarak açılır ve kapatıldığında geri çekilir" ifadeleri yer alıyor.

Sürücü alkollüyken aşırı hız yaptı iddiası

Tesla, Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemlerini içeren kazalarla ilgili 35 soruşturmayla karşı karşıya.

Omar Awan'ın ölümünün, aşırı hız yapması ve alkollü araç kullanma sınırını aşmasından kaynaklandığı konusunda ısrar ederek karşılık verdi.

Arabaya giden güç aniden kesilmediği sürece güvenlik mekanizmalarının kolları otomatik olarak açması gerekiyor.

Ancak aile, sürücünün ölümünün aracın tasarım kusurları nedeniyle yaşandığını söylüyor.