ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a tahmini değeri 2,6 milyar dolar olan CH-47F tipi helikopter ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 23 Chinook helikoperi, 56 yedek motor ve bunlara ilişkin destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Ajanstan yapılan iki ek açıklamada ise Avusturalya'ya tahmini değeri 385 milyon dolar 20 adet HMARS roket sisteminin satışına, Hollanda'ya ise tahmini değeri 117 milyon dolar olan AIM-9X Block II Füze ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verildiği kaydedildi

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir sakıncası olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin NATO üyelerine 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.