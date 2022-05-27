Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da restoran basan silahlı kişiler 4 kişiyi öldürdü
Meksika'da balık restoranına silahlı baskın düzenleyen zanlılar 4 kişiyi öldürdü.
Meksika basınında çıkan habere göre, Tecamac kasabasında silahlı kişiler restoranda yemek yiyen bir gruba saldırdı.
Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybederken baskını yapan 2 kişi motosikletle olay yerinden kaçtı.
Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Ülkede çeteler arasında sık görülen bu tarz baskınların yeni bir hesaplaşmadan kaynaklandığı iddia edildi.
Etiketler: Meksika
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