Satın alma, metaverse içindeki sanal mülk için bugüne kadarki en büyük gayrimenkul satın alımlarından biri oldu.

Kurucu Frank Curzio, TCG World Eylül ayında açıldığında, üyelerin diğer yatırımcılarla tanışmasına, canlı etkinliklere ve seminerlere katılmasına ve özel podcast'lere erişmesine izin vermek için metaverse konumlarını kullanmayı planlıyor.

Curzio Research Inc., bağımsız yatırım araştırması ve analizi konusunda uzmanlaşmış bir finansal yayıncılık şirketi.

Curzio Research, bu TCG gayrimenkul alımının bir kısmını finanse etmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak için 4 milyon dolara kadar bir sermaye artırımı başlatacak.

Frank Curzio satın alma gerçekleştikten sonra, "Metaverse, internetin olması gereken şeydi" diyor. “Bireylerin dijital içeriklerini oluşturma ve sahip olma özgürlüğüne sahip olduğu, merkezi olmayan, izinsiz bir yer.

Seçenekleri araştırırken, TCG World gerçek bir açık meta veri deposu oluşturmak için tüm unsurlara (oyunlaştırma, eğlence, sosyal ve ticaret) sahip olduğunu gördük. Düşük ücret yapısı, kullanıcılar ve geliştiriciler için yeniliği teşvik ediyor. İnanılmaz bir yukarı yönlü potansiyele sahip bir sektörde bu büyüme yanlısı modelin parçası olmaktan mutluyuz" dedi.