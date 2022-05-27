ABD’nin Teksas eyaletindeki ilkokul katliamı ile ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı. Uvalde şehri polisi, kendilerine gelen 911 ihbarından sonraki zaman çizelgesini paylaştı. Buna göre saldırgan Salvador Ramos’a 1 saat boyunca okulda müdahale edilememiş.

Polis kaydına göre saldırgan, öldürdüğü büyük annesinin kamyonetiyle okula gitti. Tüfek ve mühimmat dolu çanta ile araçtan inen saldırganı gören çevre sakini 911’i aradı.

Saldırgan 12 dakika boyunca okula ateş etti. Bu sırada okul alarmı çalıştı ve öğrenciler sınıflara sığındı.

O sırada okula giden polise saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırgan sonra ilkokul öğrencilerinin olduğu sınıfa girerek kapıyı kilitledi ve öğrenci ve öğretmenleri öldürdü.

Saldırgana 1 saat boyunca müdahale edilemedi

O sınıftayken okula gelen polisin, saldırgan kendilerine ateş ettiği için müdahale edemedikleri iddia ediliyor. Saldırgana toplamda 1 saat müdahale edilemediği polis kaydında ortaya çıktı.

Bu arada saldırgan sınıftayken dışarıda polis kordon çekti ve saldırıyı haber alarak okula koşan velileri kordonun dışında tuttu. Çocuklarının hayatından endişe eden aileler polise tepki gösterdi.

Velilerden polise tepki

Amerikan Wall Street Journal gazetesi okulda çocuğu olan bir annenin polisten okula girip müdahale etmelerini istediğini, bir babanın da müdahale etmediği için polise tepki gösterdiğini yazdı.

Gazete, bunun üzerine polisin, devam eden soruşturmaya müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle anneyi kelepçelediği, velilerden birine de biber gazı sıktığını iddia etti.

Polisin, takviye kuvvet gelmesini beklediği için okula girmediği iddia ediliyor.

Teksas Uvalde Robb İlkokulu katliamı, ABD tarihinin en kanlı okul saldırılarından biri olarak tarihe geçti. Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunun çevresinde hayatını kaybedenler anıldı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin pazar günü Uvalde'yi ziyaret edeceğini açıkladı.