Siyasetten sivil topluma, ülkedeki silah karşıtı kesimler "bireysel silahlanma hakkına" yasal sınırlamalar getirilmesi isteklerini seslendirirken CNN, ABD'deki silah kültürünü dünyanın geri kalanıyla karşılaştıran bir haber hazırladı.

Haberde, ABD'nin dünyada sivillerin elinde bulunan silahların kişi sayısından fazla olduğu tek ülke olduğuna dikkat çekildi.

Son yıllarda yapılan farklı araştırmalara dayanılarak hazırlanan habere göre, ABD her 100 kişiye 120,5 silah düşmesiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Falkland Adaları 100 kişiye 62 silah ile ikinci, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen 100 kişiye 53 silah ile üçüncü sırada geliyor.

Güney Kore ve Japonya gibi bazı ülkelerde ise bu oran 0,2 gibi sıfıra yakın bir düzeyde seyrediyor.

ABD'lilerin dünyadaki mevcut 857 milyon sivil silahın 393 milyonuna sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünyadaki sivil silah stokunun yaklaşık yüzde 46'sına tekabül ediyor.

ABD, dünyada her yıl toplu silahlı saldırı görülen tek ülke

ABD'de her 100 bin kişiden 4'ünün silah şiddeti sonucu hayatını kaybettiği ve bu oranın diğer gelişmiş ülkelerdeki ortalamanın 18 katı olduğunun altı çizildi.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin yarısında 1998-2019 arasında en az bir toplu silahlı saldırı gerçekleşti ancak başka bu süre zarfında hiçbir ülkede 8'den fazla olay meydana gelmezken, ABD'de 100'den fazla toplu silahlı saldırı meydana geldi ve bu olaylarda 2 binden fazla kişi öldü veya yaralandı.

ABD'nin dünyada her yıl toplu silahlı saldırı görülen tek ülke olduğu vurgulanarak, "toplu silahlı saldırı" tanımı ile de fail hariç en az 4 kişinin öldürüldüğü olayların kastedildiği, bu tanıma kar amaçlı suç faaliyetlerinin, aile cinayetlerinin veya benzeri şiddet içeren olayların dahil edilmediği aktarıldı.

ABD'li yetişkinlerin üçte bir kişisel olarak silah sahibi

Gallup firmasının Ekim 2020'de yaptığı ankete göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 44'ü silahlı bir evde yaşıyor ve bu kişilerin yaklaşık üçte biri kişisel olarak silah sahibi.

ABD dünyada silah taşıma veya bulundurmanın anayasal hak olduğu üç ülkeden biri, diğer iki ülke olan Meksika ve Guatemala'da ise silah mülkiyeti oranı ABD'nin neredeyse onda biri.

Dünyadaki birçok ülke silahlı şiddet olaylarına karşı yasal önlem alıp mücadele ederken, binlerce can kaybına rağmen, ABD'li yetişkinlerin yalnızca yaklaşık yarısının daha katı silah yasalarını ve siyasi reformları desteklediği, toplumdaki bu tutumun da ölümcül şiddet döngüsünü devam ettirdiği değerlendirmesi yapıldı.