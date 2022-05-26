Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer'de yaklaşık 40 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
[Grafik: TRT Haber]
Nijer'in güneydoğusunda düzenlenen operasyonda yaklaşık 40 Boko Haram üyesi öldürüldü.
Nijer Silahlı Kuvvetlerinden (FAN) yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesinde, Boko Haram üyelerine operasyon yapıldı.
Birçok askeri mühimmat ele geçirildi, yaklaşık 40 Boko Haram üyesi öldürüldü.
Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırılar düzenliyor.
Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
Etiketler: Afrika
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