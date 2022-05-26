ABD, Texas'taki katledilen 19 ilkokul öğrencisi ve 2 öğretmenin yasını tutarken tartışmalar canlı yayına yansıdı.



ABD’de bireysel silahlanma ile ilgili tartışmalar alevlendi, üst düzey devlet yetkilileri arasında tartışmalar yaşandı.



Texas Valisi Greg Abbott saldırıyla ilgili son bilgileri vermek üzere eyaletin üst düzey yetkilileri ile birlikte kameralar karşısına geçti.



Vali, Saldırgan Salvador Ramos’un katliamdan 15 dakika önce sosyal medya hesabında ilkokulda ateş açacağı bilgisini paylaştığını söyledi.



Vali Abbott'un konuşması boyunca silah yasasından ve lobisinden söz etmemesi tepki çekti.

Demokratların Vali Adayı O'rourke tepki gösterdi

Demokratik Parti’nin Vali adayı Beto O’Rourke kürsüye yaklaştı ve valiye "hiçbir şey yapmadınız" dedi.



8 Kasım’daki seçimde Texas Valisi olmak için Demokratik Parti adına yarışacak olan eski Vekil Beto O’Rourke, Vali Abbott’u silahlanma ile mücadele etmemekle suçladı.



Bir başka eyalet yetkilisi ise O’Rourke’a “çizgiyi aştınız” diye tepki gösterdi.



Texas Valisi Abbott, silah lobisinin tam desteğini alarak seçildiği ve bu nedenle silahlanma yasasında değişiklik yapmadığı iddiasıyla eleştiriliyor.