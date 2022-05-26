İsviçre'nin Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’na (WEF) katılan ve yerel medyaya açıklamada bulunan Vucic, Belgrad-Priştine Diyalog Sürecine işaret ederek "Belgrad ve Priştine'nin birbiriyle çelişen görüşleri aslında ne kadar farklı olduğumuzu gösteriyor. Her zaman için gerçeği söylemek ve farklılıkları göstermek önemli" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan'daki tanınırlığının düştüğünü belirten Vucic, "AB'nin bizim için neler yaptığını, beraber neler yaptığımızı anlatmadığımız için suçluyuz. Sırbistan'ın AB yolundan ayrılmaması gerektiğine inanıyorum. Ülkelerin yaşaması, ayakta kalması ve ilerlemesi gerekir. Bunun için AB'ye ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Açık Balkan girişimine Karadağ'ı da davet ettik"

Vucic, ülkesinin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile "bugüne kadar en iyi" ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak üç ülke tarafından kurulan "Açık Balkan" (Open Balkan) girişimine Karadağ'ı da davet ettiklerini aktardı.

Açık Balkan girişimini geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Vucic, "Başarı odaklı bir hikaye bu. Herkese kapımız açık. Girişime katılmaları için yalvaracak mıyız? Bunu neden yapalım? İnsanlar girişimin meyvelerini yaz aylarında görmeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya yaptırım uygulamak Sırbistan'ın gündeminde değil

Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine Vucic, "Şimdilik böyle bir gündemimiz yok. Gelecekte ne olur, hayat ne getirir bilemem. Yeminler edip hiçbir şey yapmamak yerine yemin etmeyip bir şeyler yapmayı tercih ederim." dedi.

Aleksandar Vucic, ülke çıkarlarını koruduğunu ifade ederek Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tüm Avrupa'da tutumunu değiştirmeyen tek ülke olduklarını savundu.

Rusya ile gaz alımı noktasında görüşmelere devam ettiklerini kaydeden Vucic, "İyi bir fiyat teklifi alacağımızı umuyorum. Bununla birlikte devam eden görüşmeler sonucu miktarın da yüksek olmasını bekliyoruz. Her hâlükârda kışın gaz ihtiyacını karşılamak için yüksek fiyatlı olanı alacağız. Tabii bunların hepsini Macar dostlarımızla birlikte yapacağız" ifadesini kullandı.

Vucic, Davos'ta "Batı Balkanlarda Diplomatik Diyalog" konulu oturuma katıldı.