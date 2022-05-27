Önerilen yasaya göre, ilgili yerel yönetimler, anıtın mülkiyetine, yasal sahibine veya üzerinde bulunduğu araziye bakılmaksızın anıtların sökülmesini teklif etme hakkına sahip olacak.

Yasa metni ilk kez çarşamba günü okundu ve 16 Haziran'a kadar kabul edileceği tahmin ediliyor.

Yasa tasarısı, yerel belediyelerin topraklarındaki Sovyet anıtlarını önerilen son tarih olan 15 Kasım 2022'ye kadar sökmelerini zorunlu kılacak.

Tasarı metninde ayrıca şu anda Letonya'da Sovyetler Birliği'ne adanmış yaklaşık 300 anıt, anıt levhası ve anıt alanı olduğu tahmin ediliyor.

Letonya Bakanlar Kurulu, sökülecek nesnelerin bir listesini hazırlaması için çağrıda bulunuyor.

Letonya makamları, Sovyet anıtlarının sökülmesine ilişkin yeni yasanın, mezarlıklara yerleştirilen anıtları ve Sovyetler veya Nazilerin kurbanları için yapılan anıtları içermediğini kaydetti.