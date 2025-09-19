Az Bulutlu 12.2ºC Ankara
Dünya
CNN International 19.09.2025 06:45

Tesla, yolcuların araçta mahsur kalması sonrası kapı kollarını yeniden tasarlıyor

Tesla, araç kazaları ve yangınlarda yolcuların içeride mahsur kaldığı yönündeki şikâyetler üzerine kapı açma mekanizmasını yeniden tasarlamayı planlıyor.

Tesla, yolcuların araçta mahsur kalması sonrası kapı kollarını yeniden tasarlıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), çocuklarını koltuğa oturttuktan sonra araca tekrar giremeyen ya da camları kırmak zorunda kalan Tesla sahiplerinin şikâyetleri üzerine inceleme başlattı.

Bloomberg’in araştırması ise Tesla araçlarında 140 kişinin kapı kolu sorunları nedeniyle mahsur kaldığını, bazı vakalarda ise ciddi yaralanmalar ve ölümler yaşandığını ortaya koydu.

Acil durumda tek tuşla çıkış planı

Tesla’nın tasarım şefi Franz von Holzhausen, çarşamba günü katıldığı bir podcast yayınında, elektronik ve manuel açma mekanizmalarının tek bir tuş altında birleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Holzhausen, “Elektronik ve manuel sistemi tek bir butonda birleştirmek mantıklı görünüyor. Panik anında çıkışı daha hızlı ve kolay hale getirebilir,” ifadelerini kullandı.

Eski modeller için belirsizlik

Yeni düzenlemenin yalnızca üretilecek modellerde mi yoksa mevcut araçlarda da uygulanıp uygulanamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Mevcut Model S ve X serilerinde kapı kolları içeri gömülüp dışarı çıkarken, Model 3 ve Y serilerinde bastırıldığında açılan mekanik kollar bulunuyor. Ancak sistemin arızalanması ya da kaza sonrası enerji kesilmesi durumunda araçtan çıkış yalnızca içerideki manuel kol ile mümkün oluyor.

Hayati risk taşıyan tasarım sorunu

Uzmanlara göre manuel açma kollarının yerinin yolcular için zor bulunur olması, özellikle çocuklar veya araca aşina olmayan kişiler açısından ciddi risk oluşturuyor. Bloomberg’in bulgularına göre, bazı kazalarda ilk yardım ekipleri kapıları açamadığı için yolcular yangın sırasında içeride kalarak ağır yaralandı veya hayatını kaybetti.

Tesla’nın tasarım değişikliğinin, markanın güvenlik algısını doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

