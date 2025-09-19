Amerikalı turistler Kanadalı taklidi yapıyor: Bayrak kopyalama oyunu

New York eyaletinden Chelsea Metzger, Dominik Cumhuriyeti’ndeki tatilinde ilk kez kendini Kanadalı gibi tanıttı.

Bir Fransız-Kanadalı barda ABD–Kanada hokey maçını izlerken “USA” diye bağırmasının ardından Kanadalı bir çiftin sert tepkisiyle karşılaştığını anlatan Metzger, sonrasında taksici tarafından da Amerikalı olduğu için reddedilince birkaç hafta boyunca Kanadalı olduğunu söyledi.

Benzer şekilde, Yunanistan’da tatil yapan Michiganlı iki genç kadın da Amerikalı oldukları anlaşılınca ters bakışlara maruz kaldıklarını, bu yüzden garsona kendilerini Kanadalı olarak tanıttıklarını anlattı.

Ancak Kanada hakkında sorulara cevap veremeyince yalanları ortaya çıktı.

Kanadalılardan sert tepki

Kanadalı kültür yorumcusu Tod Maffin, sosyal medyada yayımladığı videoda bu uygulamayı “kültürel gasp ve sahtekârlık” olarak niteledi. “Kanada bir ülke, kostüm dükkânı değil. Bayrağımız görünmezlik pelerini değil,” diyen Maffin, liberal ya da muhalif Amerikalıların bile bu yönteme başvurmasının yanlış olduğunu vurguladı.

Toronto Üniversitesi’nden siyaset bilimi profesörü Robert Schertzer ise Trump yönetiminin ticaret savaşları, Kanada’yı 51’inci eyalet yapma tehditleri ve Justin Trudeau’ya yönelik aşağılayıcı söylemlerinin Kanadalı milliyetçiliğini tetiklediğini belirtti.

Artan milliyetçilik ve boykotlar

Kanada’da Amerikan milli marşının yuhalanması, ABD ürünlerine yönelik boykot kampanyaları ve “Kanadalı malı al” sloganları giderek güçleniyor. Başbakan Justin Trudeau da ülke kimliğini “Amerikalı olmamak” üzerinden tanımladıklarını söylemişti.

Kanadalılar, Amerikalıların Kanada bayrağını kendilerine kalkan yapmasını, ülkenin dünya çapındaki olumlu imajını zedeleyen, kibirli ve aldatıcı bir davranış olarak görüyor.

Maffin, “Dünyada Kanada olduğunuzu söylediğinizde hoş karşılanmadığınız neredeyse hiçbir yer yok. Aynı şey Amerikalılar için geçerli değil. Çözüm, kendi evinizi düzeltmek; bizim kıyafetlerimizi giymek değil,” dedi.