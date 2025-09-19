Parçalı Bulutlu 11.3ºC Ankara
Dünya
AA 19.09.2025 03:13

Gazze'de 2 gündür süren internet ve iletişim kesintisi sona erdi

Katil İsrail'in Gazze kentindeki altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle 2 gündür süren internet ve sabit hat iletişim kesintilerinin düzeldiği belirtildi.

Gazze'de 2 gündür süren internet ve iletişim kesintisi sona erdi

Filistin resmi ajansı WAFA, konuyla ilgili Filistin Telekomünikasyon Şirketinden yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, ekiplerin, sahadaki tehlikeli koşullara rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde 2 gündür kesilen internet ve sabit hat iletişim hizmetlerini yeniden sağlamayı başardığı" kaydedildi.

Filistin Telekomünikasyonu Düzenleme Kurumu çarşamba günü, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle birçok ana yolların zarar görmesi sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiğini duyurmuştu.

Genellikle birkaç saat ya da birkaç gün süren bu kesintiler, Gazze Şeridi'ni tamamen dış dünyadan izole eden bir durum olarak, asgari düzeyde işleyen hayati sektörleri doğrudan etkiliyor.

Bunların başında sivil savunma, ambulans hizmetleri ve hastaneler geliyor. Ayrıca, insani yardımların dağıtımını aksatıyor ve günlük yaşamın tüm yönlerini felce uğratıyor.

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırım boyunca iletişim ve internet ağını tamamen ve defalarca uzun sürelerle kasıtlı olarak kesti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ve insan hakları örgütlerinin, bu politikayı "tehlikeli ve gayri ahlaki" olarak nitelendirerek kınamasına rağmen İsrail uluslararası hukuku hiçe sayarak bu uygulamayı sürdürüyor.

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü tarafından Ekim 2023'te İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 12'den fazla tam iletişim ve internet kesintisi belgelendi.

Örgüt, bu politikanın "sistematik olduğunu, Gazze'yi dış dünyadan izole etmeyi ve İsrail'in işlediği suçların üzerini örtmeyi amaçladığını" ifade etti.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
