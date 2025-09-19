Açık 11.4ºC Ankara
Dünya
AA 19.09.2025 00:43

Hamas ve Filistin yönetimi, ABD'nin BMGK'de Gazze'yle ilgili tasarıyı veto etmesine tepki gösterdi

Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım öneren tasarıyı veto ederek, İsrail'in Gazze kentindeki vahşi saldırılarına, öldürme ve aç bırakma politikasına yeşil ışık yaktığını belirtti.

Hamas ve Filistin yönetimi, ABD'nin BMGK'de Gazze'yle ilgili tasarıyı veto etmesine tepki gösterdi

BMGK'de 14 üyenin "evet" oyu verdiği karar tasarısının sadece ABD oyuyla reddedilmesinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu tasarının BMGK'den geçmesine engel olarak İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırıma suç ortağı olduğu ve Gazze kentine yönelik vahşi saldırılarına, öldürme ve aç bırakma politikasına yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, ABD'nin veto kullanarak, İsrail'i Filistin halkına karşı işlediği suçlara devam etmeye teşvik ettiğini bildirdi.

ABD'nin 14 BMGK üyesine rağmen kararı veto ettiğine işaret eden Ebu Rudeyne, uluslararası kararlara açıkça meydan okuyan ABD'yi uluslararası hukuku koruma adına kararlarını gözden geçirmeye çağırdı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlatmasının ardından BMGK'ye sunulan "acil ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım" içeren karar tasarısı dün BMGK'de oylanmıştı.

BMGK'nin 14 üyesinin "evet" oyu kullandığı tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedilmişti.

ABD Birleşmiş Milletler Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
