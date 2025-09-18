Az Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.09.2025 22:37

Soykırımcı İsrail'e ABD şemsiyesi

BMGK'de, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD tarafından veto edildi.

Soykırımcı İsrail'e ABD şemsiyesi

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Trump: Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde değilim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:28
Trump: Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde değilim
22:54
Rusya'nın doğusunda 7,8 büyüklüğünde deprem
22:21
BM Genel Kurulunun, Filistin'deki işgalini sonlandırması için İsrail'e verdiği süre bugün doldu
22:19
ABD, fentanil kaçakçılığı iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerini iptal etti
22:31
Artvin'de heyelan riski nedeniyle 2 bina tahliye edildi
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailesine ulaştı
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ