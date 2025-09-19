Havaalanının hayaletli olduğunu iddia eden YouTuber gözaltına alındı

570 binden fazla abonesi bulunan ve korku hikâyeleri ile paranormal olaylara odaklanan kanalı işleten Akshay Vashisht, çarşamba günü Delhi’de yakalanarak Mopa Havaalanı polis karakoluna götürüldü.

Polisin şikâyetine göre “Evil Haunted Goa Airport” başlığıyla paylaşılan videoda, Manohar Uluslararası Havaalanı’nın bir kremasyon alanı üzerine kurulduğu iddia edildi.

Vashisht, havayolu çalışanlarının “paranormal aktiviteler” bildirdiğini, bazı pilotların ise pistte kırmızı sari giymiş gizemli bir kadın gördüklerini öne sürerek gece uçuşlarını reddettiğini savundu.

Yetkililer, videodaki iddiaları “asılsız, kötü niyetli ve batıl inançlara dayalı” olarak nitelendirdi. Polis, Vashisht’in takipçilerinden gelen uydurma tanıklıkları da kullanarak iddialarına inandırıcılık kazandırmaya çalıştığını belirtti.

Cihazlarına el konuldu

Mopa’dan Delhi’ye giden bir polis ekibi, Vashisht’in telefonuna, bilgisayarına ve kamerasına el koydu. Hakkında Hindistan Ceza Kanunu’nun “kamuya zarar vermek” ve “suç işlemek için ortak niyet” maddeleri uyarınca işlem başlatıldı. Polis, videoyu Facebook’ta paylaşan sayfa yöneticisi hakkında da yasal işlem ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladı.

Havaalanının itibarı korunmak isteniyor

283 milyon sterline mal olan Manohar Uluslararası Havaalanı, Aralık 2022’de açıldı ve bir yıl sonra uçuşlara başladı. Goa’nın ikinci havaalanı olan tesis, beş yıl içinde yıllık 12 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor. Yetkililer, havaalanının uluslararası itibarını zedeleyebilecek “asılsız söylentilere” karşı yasal adımlar atıldığını vurguladı.

Goa’da sosyal medya gerilimi

Bu olay, Goa yönetiminin sosyal medya içerikleriyle yaşadığı ilk kriz değil. Daha önce de bazı influencerlar, eyaletin sahillerinde ve tatil beldelerinde fiyat artışları nedeniyle turist sayısının düştüğünü öne sürmüştü.

Goa Turizm Bakanı Rohan Khaunte ise temmuz ayında bu iddiaları reddederek, “parayla yönlendirilen sözde influencerların” eyaletin imajını zedelemeye çalıştığını savunmuştu.