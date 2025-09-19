Macron’un eşi, kadın olduğunu ispat etmek için mahkemeye kanıt sunacak

Macron çiftinin avukatı Tom Clare, müvekkillerinin Owens’ın ortaya attığı iddiaların “genel ve özel olarak” yalan olduğunu ispat etmeye hazır olduklarını söyledi.

Owens’ın iddiaları ve dava süreci

Candace Owens, 2024 yılından itibaren YouTube videoları ve podcastlerinde Brigitte Macron’un cinsiyet kimliğine yönelik komplo teorileri yaymaya başladı.

Bu içerikler milyonlarca kez izlendi. Owens, iddiasını savunurken “tüm mesleki itibarını ortaya koyacağını” açıkladı.

Macron çifti Temmuz ayında Delaware’de açtıkları davada Owens’ı “asılsız, aşağılayıcı ve gerçek dışı” yalanlarla küresel ölçekte hakaret kampanyası yürütmekle suçladı. Avukat Clare, mahkemeye bilimsel nitelikte uzman görüşleri sunulacağını belirtti.

‘Aşağılayıcı ve yıpratıcı’ süreç

Clare, Brigitte Macron’un bu iddialardan “son derece rahatsız” olduğunu, Cumhurbaşkanı Macron’un da bu durumdan “aile yaşamına zarar veren bir dikkat dağıtıcı unsur” olarak etkilendiğini ifade etti.

Brigitte Macron’un “gerçeği kamuoyu önünde açıklamaya kararlı” olduğunu vurgulayan Clare, “Eğer bu rahatsız edici süreci yaşamak bu yalanları sonlandırmanın bedeli ise, Brigitte Macron buna hazır” dedi.

Daha önceki dava

Macron, geçen yıl iki aşırı sağcı influencer’ın benzer iddiaları nedeniyle açılan davada 6 bin 750 sterlin tazminat kazanmıştı. Aynı davada Brigitte Macron’un kardeşi Jean-Michel Trogneux’ye yönelik iftiralar nedeniyle de tazminata hükmedilmişti.