Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlerin tünel kazmasına karşı çıkan 13 sivil alıkondu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Rakka iline bağlı Mahlat köyünde tünel kazmaya başladı. Köy sakinleri duruma karşı çıkınca teröristler 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.
Terör örgütü PKK/YPG'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına baskısı sürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'lı teröristlerin işgalindeki Rakka'nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa beldesine bağlı Mahlat sakinleri, köylerinde tünel kazılmasına karşı çıktı.
Bunun üzerine köye baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.
PKK/YPG, işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle Türkiye-Suriye sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor.
Son Haberler
- 17:01
- 17:02
- 16:58
- 16:58
- 16:46
Sıradaki Haber
ABD'de TÜFE yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz