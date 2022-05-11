İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki kırsal kesimde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 8 evin İsrail güçleri tarafından yıktırıldığını açıklayan Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, yıkım sırasında çiftçilere ait bazı ağıl ve yapıların da yerle bir edildiğini söyledi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cebur da İsrail ordusunun, bölge sakinlerini tehcir etme bağlamında İsrail Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda yıkım operasyonu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kudüs Yüksek Mahkemesi Filistinlilerin başvurusunu reddetmişti

İsrail'e bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinin, "İsrail ordusuna ait eğitim alanları" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti.

İsrail mahkemesinin, bölgenin statüsüyle ilgili Filistinlilerin itirazını reddetmesi, bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu açmıştı.

İsrail ordusunun "Mesafir Yatta" girişimi

İsrail ordusu 2000 yılında "askeri alan" olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı.

İsrail, söz konusu bölgelerin 1980'den bu yana kullanım dışı olduğunu iddia ederek bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini talep ederken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor.

"Mesafir Yatta", Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılan Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alıyor. İsrail, bu bölgede Filistinlilerin inşa faaliyetlerini engelliyor.