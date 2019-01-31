Terör örgütünün sözde Tabka Meclis Başkanlığı, kendisine bağlı okullarda çalışan öğretmenler ve diğer memurları, Türkiye’ye karşı düzenlenecek eylemlere katılmamaları halinde işten atmakla tehdit etti.

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK’nın gösteri çağrılarının, geçtiğimiz hafta Rakka’nın Mansura beldesinde örgüte karşı başlayan gösterilerin ardından gelmesi dikkat çekti.

Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı sözde Tabka Meclis Başkanlığının, memurları 4 gündür Türkiye karşıtı gösterilere katılmaya zorladığını belirtiyor.

Mansura’da YPG/PKK karşıtı gösterilere katılanlardan biri öldürüldü

Geçtiğimiz hafta Rakka’nın Mansura beldesinde YPG/PKK’ya karşı düzenlenen gösterilerin ardından terör örgütü tarafından gözaltına alınan Habis el-Belih, örgütün sözde hapishanesinde katledildi.

Saflarına katılmayı reddeden bir genci katletmişlerdi

Rakka'nın Mansura kasabasında halk geçtiğimiz hafta, bir gencin öldürülmesi üzerine YPG/PKK’ya ait sözde merkezlerden birini ateşe vererek örgüte beldeyi terk etmesi için 24 saat süre tanımıştı.

Terör örgütü YPG/PKK ise, Suriye'de işgal ettiği Rakka'nın Mansura beldesinde örgüte karşı başlatılan gösterilerin önüne geçmek için 3 günlük sözde sokağa çıkma yasağı başlatmıştı.

Rakka'da neler oluyor?

YPG/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Rakka kentinde örgüte tepki her geçen gün artıyor.

Rakka'da halk, baskı ve işkence yapan ve gençleri zorla silah altına almaya çalışan terör örgütüne karşı uzun süredir gösteriler düzenliyor.

Rakka'da aşiretler terör örgütünü boykot çağrısı yapmıştı

Sabha aşireti Şura Meclisi geçen yıl kasım ayında, aşiret lideri Beşir Faysal Huveydi'nin öldürmesinden sorumlu tuttuğu terör örgütü YPG/PKK'nın boykot edilmesi çağrısı yapmıştı.

Bölgedeki 12 aşiret, terör örgütlerine karşı başlatılan boykota katılmıştı.

Rakka halkından YPG/PKK’nın işkencelerine karşı protesto

Öte yandan Eylül 2018'de, Rakka halkına baskı ve işkence yapan terör örgütü YPG/PKK’ya karşı protesto gösterisi düzenlenmişti.

Rakka’nın batısında bulunan Hatunya ilçesi sakinleri, terör örgütünün elindeki çiftçilerin serbest bırakılması, işkenceye uğrayanlar için hesap verilmesini talep etmişti.

Rakka'nın işgali

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Suriye'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu, 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

Kaynak: Al Baladi, AA, TRT Haber