ABD istihbarat raporunda terör örgütü YPG/PKK ile ilgili bir itiraf yer aldı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün 2019 Dünya Çapında Tehdit Değerlendirmeleri raporunda, YPG için, "PKK'nın Suriye'deki milisleri " ifadesi kullanıldı.

Kongrede senatörleri bilgilendiren,Senato İstihbarat Komitesinde konuşan Ulusal Güvenlik Direktörü Dan Coats'ın da raporda yer alan cümleleri aynen tekrarlaması dikkat çekti.

YPG için terör örgütü PKK'nın Suriye'deki milisleri ifadesi 2018 Dünya Çapında Tehdit Değerlendirmesi raporunda da yer almıştı.

Kaynak: TRT Haber