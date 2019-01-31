Brumadinho kentindeki atık barajının geçtiğimiz cuma günü çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

Kayıp 259 kişiye ulaşma çalışmaları ise sürüyor.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın çevreye yayılmasına neden olan faciada şu ana kadar 192 kişi kurtarıldı.

Maden atık şirketinde çalışan 5 mühendis, atık barajının çökmesiyle ilgili gözaltına alınmış ve 3'ü tutuklanmıştı.

Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinden de yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: TRT Haber