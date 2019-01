ABD’de hükümetin açılmasının ardından Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’dan oluşan komisyon, sınır güvenliği konusunda müzakerelere başladı.

ABD'de federal hükümet 3 haftalığına açıldı ancak 15 Şubat'a kadar Kongrede uzlaşının sağlanacağının garantisi olmamakla birlikte, her iki taraftaki milletvekilleri de ültimatomlardan kaçınmak ve ortak zemin aramak için istekli olduklarını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'dan oluşan ve şu anda sınır güvenliği konusunu görüşmek üzere toplanan komisyon, duvar ya da fiziksel bariyer konusunu görüşmüyor ya da düşünmüyorsa zamanlarını boşa harcıyorlar" ifadelerini kullandı.

If the committee of Republicans and Democrats now meeting on Border Security is not discussing or contemplating a Wall or Physical Barrier, they are Wasting their time!