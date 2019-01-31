ABD’de hükümetin açılmasının ardından Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’dan oluşan komisyon, sınır güvenliği konusunda müzakerelere başladı.

ABD'de federal hükümet 3 haftalığına açıldı ancak 15 Şubat'a kadar Kongrede uzlaşının sağlanacağının garantisi olmamakla birlikte, her iki taraftaki milletvekilleri de ültimatomlardan kaçınmak ve ortak zemin aramak için istekli olduklarını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'dan oluşan ve şu anda sınır güvenliği konusunu görüşmek üzere toplanan komisyon, duvar ya da fiziksel bariyer konusunu görüşmüyor ya da düşünmüyorsa zamanlarını boşa harcıyorlar" ifadelerini kullandı.

If the committee of Republicans and Democrats now meeting on Border Security is not discussing or contemplating a Wall or Physical Barrier, they are Wasting their time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Ocak 2019

Trump 15 Şubat'a kadar süre vermişti

ABD hükümetinin 3 haftalığına yeniden açılacağını belirten Trump, hükümetin 15 Şubat'a kadar açık olacağını ve bu süre içinde sınır güvenliği konusunda bir uzlaşma sağlanmasını beklediğini vurgulamıştı.

Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söyleyen Trump, "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri (Acil Durum ilan etme) kullanırım" demişti.

"Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak benim en önemli önceliğim. (Güney sınırına) Güçlü ve güvenli bir bariyer olmaksızın sınırımızı koruyamayız" değerlendirmesini yapan Trump, güney ülkelerinden çok sayıda suçlu, yasa dışı göçmen ve uyuşturucunun geldiğini ifade etmişti.

Kaynak: Reuters