Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen muhalefet, dün akşam saatlerinde gösteri düzenledi.

Kendisini tek taraflı geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado, destekçilerinden bulundukları bölgenin sokaklarına çıkmalarını ve ellerindeki kağıtlara Maduro'nun neden istifa etmesi gerektiğini yazmalarını istedi.

Guiado destekçileri, farklı lokasyonlarda sokaklarda küçük çaplı gösteriler düzenledi.

Hafta sonu daha büyük gösteriler bekleniyor

Juan Guiado liderliğindeki muhalefet, cumartesi günü bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Maduro'ya erken seçimlere gitmesi için verdiği ültimatoma destek amacıyla büyük gösteriler yapacak.

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, muhalefetin gösteriler düzenleyeceği cumartesi günü için iktidar taraftarlarına yürüyüş çağrısı yaptı.

Cabello, sosyal medyadan 2 Şubat'ın, Venezuela’nın 2013 yılında hayatını kaybeden Devlet Başkanı Hugo Chavez’in iktidara gelişinin 20. yılı olduğunu hatırlattı.

Daha sonra bir mesaj daha paylaşan Cabello, "Bu, bazı imparatorlukların ülkemizi ilk kez ele geçirme çabası değil. Onları yendik, bir kez daha yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

#LealesSiempreTraidoresNunca no es la primera vez que algún imperio ha querido apoderarse de nuestra Patria, los hemos derrotado y los hemos echado del suelo patrio, hoy con más razón los derrotaremos, en unión Cívico Militar Nosotros Venceremos — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 31 Ocak 2019

Venezuela'da neler oluyor?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Nicolas Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber, TRT World / Ediz Tiyanşan