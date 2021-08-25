Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde halka zulmetmeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlı operasyonları karşısında köşeye sıkışan örgüt, terörist sayısını artırmak için bölge halkının çocuklarını alıkoymayı sürdürüyor.

Terör örgütü, sözde askerlik uygulaması altında gençleri zorla silah altına alıyor. Sadece 2021'in başından bu yana 800'den fazla genç silah altına aldı. Son bir ay içinde teröristlerin ailelerinden kopardığı genç sayısı ise 170.

Tünel ve hendek kazdırılıyor

Zorla silah altına alınan gençlere tünel ve hendek kazdırılıyor. Kazı yapılan yerler sadece Suriye'deki Kamışlı ve Tel Tamir değil. Sincar gibi Irak'taki yerlerde de gençlere tünel kazdırılıyor. Kazı yapmayı reddeden gençler hücre hapsiyle cezalandırılıyor.

250 gencin yaşları 13 ile 16 arasında

Bu yıl zorla silah altına alınan 800'ün üzerindeki gençten 250'sinin yaşları 13 ile 16 arasında.

Terör örgütü böylece açıkça Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun çocuk savaşçılar konusundaki düzenlemelerini de ayaklar altına alıyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun