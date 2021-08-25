Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan Parlamentosunda gerginlik: Asker müdahale etti
Ermenistan Parlamentosunda, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nden bir milletvekiline kürsüde konuştuğu sırada su şişesi fırlatıldı. Birbirlerine giren milletvekillerini askerler ayırdı.
Ermenistan’da iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Hayk Sarkisyan, eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan’ı hainlikle suçladı.
Oturumda bulunan Ohanyan ise Sarkisyan'a önce sözle karşılık verdi, ardından önündeki su şişesini fırlattı.
Bunun üzerine iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri birbirine girdi.
Uzun süren gerilimin yatıştırılamaması üzerine meclise giren askerler vekilleri ayırdı.
Etiketler: Ermenistan
Son Haberler
- 14:13
- 14:11
- 14:24
- 14:19
- 13:51
Sıradaki Haber
Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz