Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı

Türkiye'nin kırmızı listede aradığı teröristler Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine yapılan gösteriye katıldı.

Brüksel'deki gösteride terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.

[Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun | Fotoğraf: AA]

Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar'ın uzun yıllardır Belçika'da yaşadığı biliniyordu.

[PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar (kravatlı) | Fotoğraf: AA]

Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.