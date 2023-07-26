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Dünya
AA 26.07.2023 16:25

Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride ortaya çıktılar.

Türkiye'nin kırmızı listede aradığı teröristler Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine yapılan gösteriye katıldı.

Brüksel'deki gösteride terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun | Fotoğraf: AA[Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun | Fotoğraf: AA]

Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar'ın uzun yıllardır Belçika'da yaşadığı biliniyordu.

PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar (kravatlı) | Fotoğraf: AA[PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar (kravatlı) | Fotoğraf: AA]

Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.

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Belçika PKK/YPG Terör Örgütü
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