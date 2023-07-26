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Dünya
TRT Haber 26.07.2023 15:17

Alman siyasetçi Hörstel: Almanya, Erdoğan’ı örnek almalı

Almanya’nın Hessen eyaletinde 8 Ekim günü seçime gidiliyor. TRT Almanya Temsilcisi Ramazan Aktaş’a özel açıklamalarda bulunan Neue Mitte Partisi Genel Başkanı Christopher Hörstel, Müslüman ve Türk düşmanlığının gölgesinde seçime gidildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış siyaset stratejisinin örnek alınması gerektiğini söyledi.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Alman siyasetçi Hörstel: Almanya, Erdoğan’ı örnek almalı

Almanya’da ırkçılık ve Müslüman düşmanlığı hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Aşırı sağ parti AfD’nin oyları yüzde 20 bandının üzerine çıkmış durumda.

Bu durumun kaygı verici olduğunu ve Alman hükümetinin çözüm siyaseti yerine ötekileştirici bir tutum sergilediğini belirten Neue Mitte Paritisi Genel Başkanı Christopher Hörstel TRT’ye konuştu.

Almanya’da aşırı sağcı AfD, ülkede ikinci büyük parti konumuna yükseldi
Almanya’da aşırı sağcı AfD, ülkede ikinci büyük parti konumuna yükseldi

Hörstel, “Almanya’nın tüm eyaletlerinde olduğu gibi Hessen’de de yabancı uyruklu vatandaşlara karşı ırkçılığın her gün arttığını görüyoruz. Müslümanlar camilerinde saldırılardan dolayı güvenli bir şekilde namaz kılamıyor. Kreşlerde istenmeyen durumlar yaşanıyor. Almanya’da LGBT propagandası da yapılıyor. Bu da kabul edilebilir bir durum değil.

Özellikle söz konusu Türkiye olduğunda, kötü ilişkiler kurulmak isteniyor. Bu hiç de Avrupa'nın veya Almanya'nın çıkarlarına uygun bir şekilde işlemez. Bu kabul edilemez. Biz bu durumu düzeltmek için adım atacağız” dedi.

“Ankara’nın tutumunu Berlin örnek olması gerekiyor”

Alman-Türk dostluğunun uzun yıllara dayanan bir ilişki olduğunu söyleyen Hörstel, “Türkiye büyük güçler arasında temiz bir rota izliyor. Bu, Türkiye'nin çıkarlarına tekabül ediyor ve bunlar da aslında Avrupa'nın çıkarları. Rusya'ya karşı sergilenen tutumda Ankara'nın Berlin, Paris veya Londra'dan daha iyi konumlandığını görüyoruz. Bunlar özellikle biz Almanların hatırlaması gereken önemli şey çünkü Türkiye ile geleneksel olarak iyi bir ilişkimiz var ve burada acilen gelişmemiz gerekiyor.”

“Erdoğan, saldırılara karşı kararlı bir duruş sergiliyor”

14 yıl Alman kamu yayıncısı ARD’de görev yapan ve uzun yıllardır siyasetle uğraşan Hörstel, Türkiye’ye son dönemlerde saldırılarının arttığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde uluslararası siyasette söz sahibi olduğunu belirtti.

Hörstel, “Erdoğan her türlü riski, ekonomik saldırıyı göz önüne alarak dik duruyor. Moskova ve Kiev’le açı bir dille konuşuyor. Bu iyi ve mantıklı bir politika. Şu anda başarısız bir tahıl anlaşması var. Dünya genelinde tahıl krizini çözmek için çaba gösteren tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan” dedi.
 

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