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Dünya
AA 26.07.2023 15:12

Nijerya'da maaşlarını alamayan kamu doktorları "süresiz greve" başladı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle "süresiz greve" gitti.

Nijerya'da maaşlarını alamayan kamu doktorları "süresiz greve" başladı

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı açıklamada, uzun zamandır hükümetten talep ettikleri maaşlarını alamadıkları için bugünden itibaren süresiz grev başlattıklarını belirtti.

İnnocent, talepleri arasında, biriken tüm maaşların derhal ödenmesi ve iş riski ödeneği olduğunu kaydederek, bu talepler hükümet tarafından yerine getirilene kadar grevde olacaklarını ifade etti.

Greve giden kamu doktorları, Nijerya'daki hastanelerde çalışan doktorların en büyük kısmını oluşturuyor, bu nedenle grevleri genellikle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksatıyor.

NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısı nedeniyle her hafta en az 50 doktor yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.

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