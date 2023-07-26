Açık 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2023 14:29

Kanada'daki selde kaybolan 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı

Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı selde kaybolan 4 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kanada'daki selde kaybolan 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı

BBC'nin haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), yolculuk sırasında arabanın sele kapılması sonucu haber alınamayan aynı araçtaki 2 çocuğun cesedinin bulunduğunu duyurdu

Polis, açıklamasında, söz konusu sellerde kaybolan başka bir araçtaki 52 yaşındaki bir adamın da cesedinin bulunduğunu ancak aynı araçtaki gencin ise hala kayıp olduğuna işaret etti.

Yetkililer, kayıp genç için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kanada'daki seller

Bölgede, 21 Temmuz'da etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur nedeniyle 80 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmiş ve eyaletin bazı yerlerinde acil durum ilan edilmişti.

Ülkenin bazı bölgelerine normalde 3 ayda düşen yağmurun 24 saatte yağdığı belirtilmişti.

Kanada Meteoroloji Hizmetleri'nden, eyaletin doğu bölgesinde şiddetli yağışların 30 Temmuz'a kadar devam edebileceği uyarısı yapılmıştı.

Sellerde 2'si çocuk 4 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

ETİKETLER
Kanada Sel
Sıradaki Haber
Almanya'da sığınmacıların kamu yararına işlerde çalışması istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Milli Savunma Bakanı Güler, üç ülkenin savunma bakanları ile görüştü
14:51
Sakarya Üniversitesi araştırma üniversitesi olma yolunda
14:53
CHP'de Tanju Özcan hakkında ihraç kararı
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Haniye ile görüştü
14:37
Yüksekova-Yeniköprü Tüneli'nde ışık göründü
14:24
Antalya'da orman yangınına müdahale sürüyor
Sıcak hava havadan bunalan güvercinler süs havuzunda serinledi
Sıcak hava havadan bunalan güvercinler süs havuzunda serinledi
FOTO FOKUS
Davaların gölgesindeki başkan adayı: Donald Trump
Davaların gölgesindeki başkan adayı: Donald Trump
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ