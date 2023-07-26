Moldova ülkedeki Rus diplomat sayısının azaltılmasını talep etti

Rusya'nın Kişinev büyükelçisi Moldova Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Ülkedeki Rus diplomat sayısının azaltılması talebi büyükelçiye iletildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kişinev'in kararını mesnetsiz olarak niteledi.
Bakanlık, "Büyükelçilik çalışanlarına yönelik casusluk suçlaması asılsızdır, Moskova, cevap verecektir" denildi.
Ukrayna'nın doğusunda ve güneyde de çatışmalar sürüyor
Zaporijya ve Herson'da sirenler yine çaldı.
Rus güçler, Donetsk'te Ukrayna'ya ait bir yakıt deposu ve eğitim merkezine saldırı düzenledi.