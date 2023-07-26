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Dünya
TRT Haber 26.07.2023 13:50

Moldova ülkedeki Rus diplomat sayısının azaltılmasını talep etti

Moldova, ülkedeki Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının sayılarının azaltılmasını talep etti. Moskova talebe tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı kararın mesnetsiz olduğu açıklamasını yaptı.

Moldova ülkedeki Rus diplomat sayısının azaltılmasını talep etti
[Fotograf: Reuters]

Rusya'nın Kişinev büyükelçisi Moldova Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ülkedeki Rus diplomat sayısının azaltılması talebi büyükelçiye iletildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kişinev'in kararını mesnetsiz olarak niteledi.

Bakanlık, "Büyükelçilik çalışanlarına yönelik casusluk suçlaması asılsızdır, Moskova, cevap verecektir" denildi.

Ukrayna'nın doğusunda ve güneyde de çatışmalar sürüyor

Zaporijya ve Herson'da sirenler yine çaldı.

Rus güçler, Donetsk'te Ukrayna'ya ait bir yakıt deposu ve eğitim merkezine saldırı düzenledi.

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