ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard mezunu yakınlarına tanınan öncelik nedeniyle soruşturma başlattı

Harvard’ın genellikle beyaz, mezun yakını öğrenci adaylarına ayrıcalık tanıyan kabul süreci, haziran ayında yüksek mahkemenin üniversite kabullerinde pozitif ayrımcılık yapılmasına karşı çıkmasıyla yeniden odak konusu oldu.

New England bölgesindeki siyahi ve Latin toplumu grupları adına 3 Temmuz'da "Lawyers for Civil Rights (Vatandaşlık Hakları Savunucuları)" isimli grup tarafından yapılan şikayette, mezunlarla bağı olan aday öğrencilerin Harvard’a kabul edilme olasılıklarının 7 kat daha fazla olduğunu ve bir sınıfın yaklaşık üçte birini oluşturabildikleri ifade edilerek, bu öğrencilerin yüzde 70’inin beyaz olduğu vurgulandı.

Gruptan yapılan yazılı açıklamada, büyük çoğunluğu beyaz olan, Harvard mezunu ve bağışçı yakınlarına ayrılan kontenjan yüzünden niteliği yüksek, Harvard’a girmeyi hak eden beyaz olmayan başvuru sahiplerinin zarar gördüğü vurgulandı.

Ayrıcalıklı muamele nedeniyle başvuru sahibi aday öğrencilerin liyakatine bakılmadığı belirtilen açıklamada, bu durumun "yalnızca aday öğrencinin içine doğduğu aile nedeniyle temin edilmiş haksız bir avantaj" olduğu ifade edildi.

ABD Eğitim Bakanlığı, grubun Harvard'ın lisans programlarına kabul sürecinde bağışçı ve mezun bağı olanlara “ırk temelinde ayrımcılık yaptığı” iddialarını soruşturduğunu bildirdi.

Üniversite, politikalarının gözden geçirildiğini açıkladı

Harvard Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin kabul politikalarının yüksek mahkemenin pozitif ayrımcılıkla ilgili kararından sonra yasalara uygunluğu bağlamında gözden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte, Harvard’ın farklı geçmiş ve arka plana sahip öğrencilerin üniversiteye başvurmasını teşvik çabalarını iki katına çıkarmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Connecticut'taki Wesleyan Üniversitesi aile bireylerinin okulla ilişiği olan aday öğrencilere kabulde ayrıcalıklı muamele yapma politikasına son vereceğini geçen hafta duyurmuştu.

Son yıllarda, Massachusetts'teki Amherst Koleji, Pensilvanya'daki Carnegie Melon Üniversitesi ve Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi gibi okullar da mezun yakınlarına öncelik tanıyan kabul politikalarını değiştirdi.