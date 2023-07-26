Açık 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2023 15:50

Nijer'de darbe girişimi iddiası: Cumhurbaşkanı Bazoum alıkonuldu

Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un, darbe girişiminde bulunduğu ileri sürülen Muhafız Alayına bağlı unsurlar tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Nijer'de darbe girişimi iddiası: Cumhurbaşkanı Bazoum alıkonuldu
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijer İçişleri Bakanı Hamadou Adamou Souley ile Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkonulduğu belirtildi.

Gün içinde Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından, Bazoum ve ailesinin durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılmış, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurların Cumhuriyet karşıtı girişim başlattığı duyurulmuştu.

Nijer Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar cumhuriyet karşıtı girişim başlattı
Nijer Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar cumhuriyet karşıtı girişim başlattı

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları akıllarını başlarına almazsa, ordu ve Ulusal Muhafızlar saldırıya hazır." ifadesi kullanılmıştı. Ancak bu paylaşım kısa süre içinde silindi.

Girişimin arkasında, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu belirtiliyor.

Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor
Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor

Bazoum'un son günlerde, önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği iddia ediliyor.

Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'da alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010'da Mamadou Tandja'nın devrilmesiyle kayda geçti.

Mohamed Bazoum, Şubat 2021'de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı görevini yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı.

Bazoum henüz yemin edemeden 31 Mart 2021'de bir darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı.

Bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Bazoum, Mart 2022'de de bir darbe girişimi atlatmış ve hemen ülkesine dönmüştü.

Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.

Komşusu Mali ve Burkina Faso, Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
İngiliz hükümetine Wagner'i 'hafife aldığı' eleştirisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti Yunan basınında
16:13
ABD: Rusya ve Çin, Kuzey Kore konusunda rol üstlenmeli
16:10
İstanbul'da "spa görünümlü masaj salonu" iddialarına inceleme
15:53
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
15:48
Ankara'da dolmuş site korkuluklarına çarptı: 6 yaralı
Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor
Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor
FOTO FOKUS
Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın
Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ