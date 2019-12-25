Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Fazıl el-Gırari, yaptığı yazılı açıklamada, Diyala'nın Hanekin ilçesine bağlı bazı köylerde ikamet eden 250 ailenin DEAŞ tehdidi nedeniyle evlerini terk ettiğini belirtti.

Köy sakinlerinin Diyala'nın güvenli bölgelerinde inşa edilen 3 sığınmacı kampına yerleştiğini belirten Gırari, halihazırda mezhep çatışmaları nedeniyle bulundukları yerleri terk eden 920 ailenin de aynı kamplarda yaşadığını söyledi.

Diyala'nın Ebu Sayda beldesinde son bir haftada aşiretler arasında mezhep temelli silahlı çatışmalar yaşanıyordu. Güvenlik güçleri, belde sakinlerini göçe zorlayan söz konusu çatışmaların önüne geçmek için olaya müdahale etmişti.

Kaynak: AA