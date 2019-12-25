Terör örgütü DEAŞ tehdidi Irak'ın Diyala vilayetinde 250 aileyi yerinden etti25 Aralık 2019 Çarşamba 03:48 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 04:01
Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde 250 aile terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek, güvenli bölgelere sığındı.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Fazıl el-Gırari, yaptığı yazılı açıklamada, Diyala'nın Hanekin ilçesine bağlı bazı köylerde ikamet eden 250 ailenin DEAŞ tehdidi nedeniyle evlerini terk ettiğini belirtti.
Köy sakinlerinin Diyala'nın güvenli bölgelerinde inşa edilen 3 sığınmacı kampına yerleştiğini belirten Gırari, halihazırda mezhep çatışmaları nedeniyle bulundukları yerleri terk eden 920 ailenin de aynı kamplarda yaşadığını söyledi.
Diyala'nın Ebu Sayda beldesinde son bir haftada aşiretler arasında mezhep temelli silahlı çatışmalar yaşanıyordu. Güvenlik güçleri, belde sakinlerini göçe zorlayan söz konusu çatışmaların önüne geçmek için olaya müdahale etmişti.
Kaynak: AA