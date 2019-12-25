ABD'nin, Çin ve Rusya ile rekabet amacıyla Afrika'dan başlayarak bazı bölgelerdeki askerlerini çekeceği iddia edildi.

Amerikan New York Times gazetesi iddiasını, ABD'li yetkililere dayandırdı.

Haberde, Savunma Bakanı Mark Esper'in, Afrika Komutanlığı'na, ocak ayına kadar bölgeden çekilecek askerlerle ilgili kapsamlı bir plan hazırlaması talimatı verdiği ileri sürüldü.

Haberde Esper'in, Irak'taki asker sayısını da 5 binden 2 bin 500 civarına çekmeyi planladığı iddia edildi.

Bu çerçevede ABD, Nijer'de 110 milyon dolara inşa ettiği İnsansız Hava Aracı üssünü de terk ederek, Fransa'nın Mali, Nijer ve Burkina Faso'daki operasyonlarına destek vermeyi durduracak.

Kaynak: TRT Haber