Güney Sudan, tarihinin en büyük sel felaketi ile mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, ülkede yaşanan sel felaketi, insani yardıma en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde gerçekleşti.

Rapora göre, sel felaketlerinden 908 bin kişi etkilendi, 420 bin kişi, su baskınları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Birçok bölgeye gıda ve sağlık hizmeti ulaştırılamazken, 620 bin kişi acil yardıma muhtaç.

BM Dünya Gıda Programı'na göre, 75 bin hektar tarım arazisi zarar gördü.

Selzedelerin yüzde 60’tan fazlası beslenme yetersizliği ile karşı karşıya.

İngiliz yardım kuruluşu "Çocukları Kurtarın Vakfı" da geçen ay Güney Sudan'da sel nedeniyle 200 bin çocuğun evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber