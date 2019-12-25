Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin vilayetine bağlı Es-Salahiye köyü yakınında askerlerin geçişi sırasında yol kenarına döşenen bombanın infilak ettirildiği belirtildi.

5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Saldırı sonucu 2 asker öldü, 3 asker de yaralandı.

Musul vilayetinde görevli Yüzbaşı Faysal el-Cuburi de Mahmur ilçesine bağlı Güver beldesinde Haşdi Şabi güçlerinin devriye aracına saldırı düzenlendiğini söyledi.

Cuburi, yere döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 2 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiği, 5'nin de yaralandığı bilgisini verdi.

Kerkük emniyetinde görevli Yüzbaşı Hamid el Ubeydi ise terör örgütü DEAŞ üyelerinin vilayetin batısındaki Habbaza Petrol Kuyularını koruyan iki güvenlik noktasında saldırı düzenlediğini aktardı.

Ubeydi, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını belirtti.

Bölgede saldırılar devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA