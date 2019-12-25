Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, başkent Beyrut'taki evinde gazeteciler ile görüşmesinde, Hassan Diyab'ın kurmaya çalıştığı kabine ve Hizbullah'ın siyasi müttefiği olan Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketinin lideri Dışişleri Bakanı Cibran Basil'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"Bu kabinede olmayacağımı tekrar ediyorum, güvenoyu da vermeyeceğim"

Meclis'te 21 milletvekiliyle Sünnileri temsilen en büyük siyasi bloku oluşturan Müstakbel Hareketi olarak Diyab'ın kurmaya çalıştığı hükümette yer almayacaklarını yineleyen Hariri, "Cibran Basil'in hükümeti olacak. Bu kabinede olmayacağımı tekrar ediyorum, güvenoyu da vermeyeceğim" diye konuştu.

Hariri, Diyab'ın hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde fikrinin değişme ihtimaline ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Basil gitsin bir çare bulsun. Düzelmedikleri sürece ben bu tür insanlarla daha çalışmam. Konuşmaları ırkçı, davranışları ise anayasayı aşıyor. Ve bunu bir bakış açısı olarak yansıtıyorlar."

Meclis Başkanı Nebih Berri'nin kendisi için "Hükümeti kurma görevini kabul etmediğine pişman olmuş. Ateşle oynamasın" dediği iddiasının hatırlatılması üzerine Hariri, şunları söyledi:

"Pişman değilim ve vicdanım rahat. Benim tüm derdim ülkenin istikrarıdır. Ateşle oynamıyorum ve ateşle oynayanlar biliniyorlar. Sürekli fitne ateşlerini söndürdüğüm için çok bedeller ödedim."

Bu süreçte Hariri ailesinin politikasını hedef alan kampanyalar olduğu ve kendilerinin de buna karşı direneceklerini söyleyen Hariri, "bu ülkede Sünnilerin şeytanlaştırılması ve yolsuzlukla suçlanmalarını kabul etmeyeceklerini" kaydetti.

Lübnan'da hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından yeni kabineyi oluşturma görevini 19 Aralık'ta Hassan Diyab'a vermişti.

Akademisyen Hassan Diyab, Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketinin desteğiyle Meclisteki 128 vekilden 69'unun oyunu almıştı.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmuştu.

Kaynak: AA