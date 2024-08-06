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Dünya
TRT Haber 06.08.2024 17:39

Temmuz boyunca aşırı sıcaklar yüz milyonlarca insanı etkiledi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, temmuz ayı boyunca aşırı sıcakların yüz milyonlarca insanı etkilediğini söyledi.

Temmuz boyunca aşırı sıcaklar yüz milyonlarca insanı etkiledi

Nullis ve WMO'da iklim uzmanı olarak görev yapan Jose Alvaro, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Temmuz boyunca aşırı sıcaklık yüz milyonlarca insanı etkiledi." ifadelerini kullanan Nullis, dünyanın en sıcak gününün 22 Temmuz olarak kayıtlara geçtiğini anımsattı.

Nullis, aşırı sıcaklarla ilgili yaşananların, insani faaliyetlerden kaynaklanan sera gazlarının iklimi ne ölçüde değiştirdiğinin bir başka istenmeyen göstergesi olduğuna işaret etti.

Haziran 2023 ile Haziran 2024 arasında küresel ortalama sıcakların art arda rekor kırarak kayıtlara geçtiğini kaydeden Nullis, geçen yıl her kıtada yaygın, yoğun ve uzun süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığını belirtti.

Nullis, 2023'te en az 10 ülkenin birden fazla yerinde günlük 50 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıkların kayıtlara geçtiğini söyledi.

Alvaro da 22 Temmuz'un en sıcak gün olarak kaydedilmesinin ardından, 23 Temmuz'da da neredeyse aynı sıcakların görüldüğünü hatırlattı.

Asya, Afrika ve Avrupa'da sıcaklık rekorlarının kırıldığını vurgulayan Alvaro, "Sıcaklıklar dünyanın birçok yerinde daha kalıcı hale geliyor. Örneğin, Las Vegas'ta 40 derecenin üzerinde 40 günden fazla sıcaklık görüldü." dedi.

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