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Dünya
TRT Haber-AA 06.08.2024 16:34

Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse saldırı: 2 yaralı

Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında (İHA) iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse saldırı: 2 yaralı

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesi, sahil kentleri Akka ve Nehariya'da "düşman hava unsuru" saldırı alarmları çaldı.

Bölge sakinleri Akka ve Nehariya kentleri ortasında bir noktanın hedef alındığını ve patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Hayfa kentinden dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail Hayom gazetesi, İHA'nın isabet ettiği noktanın bir askeri üs olduğunu aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçalarıyla biri ağır bir orta iki yaralı olduğunu bildirdi ancak yaralıların sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

 

"Karargah ve kışla tam isabet ile hedef alındı"

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Akka’da yer alan Golani Tugayı Karargahı ve Şaraga Kışlası'ndaki Egoz Birimi 621'inci Karargah'ı kamikaze insansız hava aracı ile tam isabet hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde bir eve savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda "Hizbullah unsurlarının hedef alındığını" savundu.

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 5 kişi öldü
İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 5 kişi öldü

Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun'a İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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