Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına yapay zekalı destek

Filistinliler hakkında toplanan istihbaratın saklanması için sonsuz bir depolama alanı oluşturdular. Yapay zeka hizmetleri ile de saldırı sırasında konum bilgisi verdiler.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında dünyanın dev teknoloji firmalarından destek aldığı ortaya çıktı. Bu gerçeği, İsrail ordusunun Bilgi İşlem ve Sistemleri Merkezi komutanı Albay Racheli Dembinsky Tel Aviv’de düzenlenen konferansta itiraf etti.

Filistinlilerin verileri depolanıyor

Amazon, İsrail ordusuna sanal ortamda bulut adı verilen depolama alanı açtı. İsrail ordusu böylece kendi alt yapısı yeterli olmadığı için bölgede yaşayan Filistinliler hakkındaki istihbaratları buraya aktardı.

Microsoft ve Google da yapay zeka sistemleri ile, bombardımanlar için hedefleri işaretledi. Gazze Şeridi semalarındaki insansız hava araçlarının canlı görüntülerini izlemek için bir portal açtı. Bu portal ateş, komuta ve kontrol sistemlerini de içeriyor.

Dembinskiy, söz konusu teknoloji şirketleriyle çalışmanın, orduya Gazze Şeridi'nde "çok önemli bir operasyonel etkinlik" kazandırdığını açıkladı.

Bilgi İşlem ve Sistemleri Merkezi, İsrail ordusu için tüm veri işleme süreçlerini takip ediyor ve düzenliyor.