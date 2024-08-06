Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 06.08.2024 15:17

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına yapay zekalı destek

Teknoloji devleri Google, Amazon ve Microsoft’un, İsrail’in Gazze’de aylardır sürdürdüğü katliama verdiği destek ortaya çıktı. Bu gerçeği, İsrailli komutan itiraf etti. Buna göre, İsrail'in saldırılarında teknoloji şirketleri bulut depolama ve yapay zeka desteği sağlıyor. Bu destek, sivillerin üzerine bomba yağdırmak için kullanılıyor.

Filistinliler hakkında toplanan istihbaratın saklanması için sonsuz bir depolama alanı oluşturdular. Yapay zeka hizmetleri ile de saldırı sırasında konum bilgisi verdiler.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında dünyanın dev teknoloji firmalarından destek aldığı ortaya çıktı. Bu gerçeği, İsrail ordusunun Bilgi İşlem ve Sistemleri Merkezi komutanı Albay Racheli Dembinsky Tel Aviv’de düzenlenen konferansta itiraf etti.

Filistinlilerin verileri depolanıyor

Amazon, İsrail ordusuna sanal ortamda bulut adı verilen depolama alanı açtı. İsrail ordusu böylece kendi alt yapısı yeterli olmadığı için bölgede yaşayan Filistinliler hakkındaki istihbaratları buraya aktardı.

Microsoft ve Google da yapay zeka sistemleri ile, bombardımanlar için hedefleri işaretledi. Gazze Şeridi semalarındaki insansız hava araçlarının canlı görüntülerini izlemek için bir portal açtı. Bu portal ateş, komuta ve kontrol sistemlerini de içeriyor.

Dembinskiy, söz konusu teknoloji şirketleriyle çalışmanın, orduya Gazze Şeridi'nde "çok önemli bir operasyonel etkinlik" kazandırdığını açıkladı.

Bilgi İşlem ve Sistemleri Merkezi, İsrail ordusu için tüm veri işleme süreçlerini takip ediyor ve düzenliyor. 

ETİKETLER
Amazon Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze Google İsrail Microsoft Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Eski BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail işgali tümüyle yasa dışıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:30
Hamas, yeni liderinin seçildiğine ilişkin haberleri reddetti
18:22
SPK'den telefon dolandırıcılığına karşı uyardı
18:09
Atık su arıtma tesisi sayısı 1213'e ulaştı
18:11
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
17:41
Temmuz boyunca aşırı sıcaklar yüz milyonlarca insanı etkiledi
17:38
Manisa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 79. yılında Filistin'e destek gösterisi
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 79. yılında Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ