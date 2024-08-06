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Dünya
AA 06.08.2024 13:21

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 5 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Lübnan'ın Mayfadun beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, Hiyam beldesine gerçekleştirilen saldırıda da 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise detay verilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Mayfadun ve Hiyam'a savaş uçaklarıyla art arda saldırıların düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah'tan saldırı açıklaması

Hizbullah da İsrail'e saldırılarına yönelik resmi Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in gasbettiği topraklarda yer alan yasa dışı Avivim yerleşim biriminin uygun silahlarla, Birket Rişe Askeri Üssü'nün de İran yapımı Burkan füzesiyle tam isabet vurulduğu kaydedildi.

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